Ferrero lascia la Juve? Chi può essere il nuovo presidente | dalle bandiere bianconere a un uomo di Finanza Novità anche per i ruoli di Comolli e Chiellini | il punto sulla possibile rivoluzione in dirigenza

Ferrero lascia la Juve? Elkann chiude l'era d'emergenza: Comolli verso un nuovo ruolo e ci sono importanti novità sul presidente. Una vera e propria rivoluzione, una metamorfosi per chiudere un'era e aprirne una nuova. Secondo il giornalista di Sportitalia, Giovanni Albanese, la Juventus si prepara a un profondo riassetto dirigenziale che vedrà l'uscita di scena dell'attuale presidente Gianluca Ferrero e dell'AD Maurizio Scanavino, con la contestuale ascesa di Damien Comolli e un ruolo sempre più centrale per Giorgio Chiellini. L'analisi di Albanese parte da un presupposto chiaro: la parentesi d'emergenza, iniziata con le dimissioni di Andrea Agnelli e del suo CdA, si è conclusa.

