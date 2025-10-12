Ferrari elettrica il sound | come suona il primo modello a batteria del Cavallino

In occasione del Capital Markets Day del 9 ottobre 2025 la casa di Maranello ha svelato alcuni dettagli della prima vettura elettrica attesa sul mercato nel corso del prossimo anno. Sarà dotata di una batteria da 122 kWh e di quattro motori elettrici, per una potenza superiore ai 1.000 Cv. "Il suono? Non sarà artificiale.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari elettrica, il sound: come suona il primo modello a batteria del Cavallino

