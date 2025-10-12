Ferrara premiata come Città Europea dello Sport 2027 | un riconoscimento per la crescita la socialità e l’inclusione attraverso lo sport

Ferrara è stata ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2027. L’annuncio è arrivato da Aces Europe, l’associazione con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna il titolo alle città più meritevoli per l’impegno nella promozione dello sport, della salute e dell’inclusione sociale. I commissari di Aces Europe avevano visitato la città a fine settembre, in occasione del Ferrara Sport Festival, per valutare la candidatura. «Ferrara non è ricca solo di arte e cultura – ha commentato il sindaco Alan Fabbri –. Esiste un importante settore, lo sport, simbolo di crescita, socialità, formazione e salute. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ferrara premiata come Città Europea dello Sport 2027: un riconoscimento per la crescita, la socialità e l’inclusione attraverso lo sport

