Fermo pesca nel Tirreno ripresa nell’Adriatico | quale pesce di stagione comprare quale evitare

Dal 1° ottobre è scattato il fermo biologico nel Tirreno, nello Ionio e nelle isole e per un mese, cioè fino al 30 ottobre 2025, le imbarcazioni dedite alla pesca a strascico resteranno ormeggiate. È una misura necessaria, spiegano gli esperti di Coldiretti Pesca, per consentire il ripopolamento degli stock ittici e garantire la sostenibilità a lungo termine dei nostri mari. E mentre nel Tirreno le reti si fermano, nell’Adriatico le marinerie sono tornate al lavoro dopo la pausa estiva. L’impatto di questo stop non riguarda solo i pescatori, ma anche i consumatori. Quindi, quale pesce di stagione comprare e quale evitare in questo periodo? La stagionalità come bussola del consumatore: cosa comprare e cosa evitare ora. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fermo pesca nel Tirreno, ripresa nell’Adriatico: quale pesce di stagione comprare, quale evitare

