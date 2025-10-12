Ferme tutte Il cerchietto per capelli sta tornando di moda
Chi ha guardato le sfilate della primavera-estate 2026 non avrà potuto fare a meno di notare il ritorno di un famoso accessorio che da bambine abbiamo sfoggiato tutte: il cerchietto per capelli. Il ritorno su Netflix di Gossip Girl invece, ha conquistato la GenZ che ha (ri)lanciato il Blair Core. La quantità di video su TikTok e di bacheche Pinterest sono la prova di come il cerchietto per capelli non sia solo un accessorio, ma un vero e proprio mood ispirato dall’unica e inimitabile Queen B. Cerchietti per capelli: un accessorio dal fascino intramontabile. Foto Launchmetrics Spotlight Non possiamo negare che un bell’ accessorio per capelli – mollette, fermagli, fiocchi, fasce, piercing, anelli, cuff e chi più ne ha più ne metta – sia in grado di fare la differenza in ogni look. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: ferme - tutte
Attacco hacker a Jaguar Land Rover: fabbriche ferme da 10 giorni e tutte le attività sospese
Timodella. . Ferme tutte qui parliamo di cose serie.. È arrivata in Centro una Tecnologia bomba (che devi assolutamente provare) Chaiamci subito qui prima che non ci siano più posti per tutto il mese 0547 24761 @protocolloestetico #timodella #ce - facebook.com Vai su Facebook
#17settembre | ore 11.30 | #Cnr_Irpps #Roma Paolo Boccagni (@UniTrento) presenta il libro Vite ferme. Storie di migranti in attesa, @edizionimulino Tutte le informazioni su https://cnr.it/it/evento/20028 - X Vai su X
Letizia di Spagna e il cerchietto dal tenero risvolto che ha a che fare con la figlia Sofia - Non è infatti così abituale vedere Letizia di Spagna indossare headband o fermagli, ma questa volta la sua scelta è ricaduta su un oggetto speciale visto che si tratta proprio dello stesso cerchietto ... Si legge su vanityfair.it
Fermi tutti: c'è Louis Partridge con il cerchietto! - Quei tagli che i giovani uomini mostrano tramite foto ai loro barbieri. Si legge su gqitalia.it