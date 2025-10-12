ferme tutte il cerchietto per capelli sta tornando di moda

Chi ha guardato le sfilate della primavera-estate 2026 non avrà potuto fare a meno di notare il ritorno di un famoso accessorio che da bambine abbiamo sfoggiato tutte: il cerchietto per capelli. Il ritorno su Netflix di Gossip Girl invece, ha conquistato la GenZ che ha (ri)lanciato il Blair Core. La quantità di video su TikTok e di bacheche Pinterest sono la prova di come il cerchietto per capelli non sia solo un accessorio, ma un vero e proprio mood ispirato dall’unica e inimitabile Queen B. Cerchietti per capelli: un accessorio dal fascino intramontabile. Foto Launchmetrics Spotlight Non possiamo negare che un bell’ accessorio per capelli – mollette, fermagli, fiocchi, fasce, piercing, anelli, cuff e chi più ne ha più ne metta – sia in grado di fare la differenza in ogni look. 🔗 Leggi su Amica.it

