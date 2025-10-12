Fermato il presunto omicida del 21enne ucciso a Palermo
Le autorità hanno fermato il presunto autore dell’ omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 mentre tentava di fermare una rissa davanti al locale di famiglia. L’arrestato è un giovane e si trovava nella sua casa nel rione Uditore assieme alla compagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
