fermato il presunto omicida del 21enne ucciso a palermo

Le autorità hanno fermato il presunto autore dell’ omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 mentre tentava di fermare una rissa davanti al locale di famiglia. L’arrestato è un giovane e si trovava nella sua casa nel rione Uditore assieme alla compagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

