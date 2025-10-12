Fermato dalla polizia e trovato con un taser in tasca | denunciato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla polizia perchè trovato con un taser in tasca.É successo nella notte di ieri, sabato 11 ottobre, a Omegna, dove gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, che hanno comunicato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

