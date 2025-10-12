Ferdinando Sallustio re di Passaparola | Vinsi 352 mila euro Con una risposta costrinsi Scotti a togliersi le scarpe

Il bancario di Ostuni, storico campione del programma di Canale 5, si racconta a Fanpage.it: “I soldi incassati? Comprai casa, ristrutturai l’edicola dei miei e li investii in fondi pensione”. Prima c’erano stati tanti altri game: “A ‘Giorno dopo giorno’ vinsi un viaggio in giro per il mondo, mentre a ‘Quiz Show’ sbagliai una domanda sui semafori”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferdinando Sallustio, re di Passaparola: “Vinsi 352 mila euro. Con una risposta costrinsi Scotti a togliersi le scarpe” - Perché grazie ai giochi in tv Ferdinando Sallustio ha guadagnato, e pure tanto. Come scrive fanpage.it