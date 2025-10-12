Felini più tutelati | a Lecco apre il nuovo gattile comunale
Sarà inaugurato sabato 18 ottobre alle 10 nel parco di villa Guzzi, in via allo Zucco 6, il nuovo gattile comunale di Lecco. I lavori, iniziati a marzo dello scorso anno e terminati a marzo 2025 sono stati realizzati dalla società cooperativa Itinera di Cesano Maderno (direzione lavori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: felini - tutelati
Felini più tutelati: a Lecco apre il nuovo gattile comunale
Un rarissimo gatto delle Pampas, conosciuto anche come colocolo, vive ancora nelle foreste del Cile. Ne restano meno di 100 esemplari in natura. Gli esperti lanciano l’allarme: il gatto delle Pampas di Muñoa è uno dei felini più a rischio al mondo e potrebbe - facebook.com Vai su Facebook