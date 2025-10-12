Felini più tutelati | a Lecco apre il nuovo gattile comunale

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato sabato 18 ottobre alle 10 nel parco di villa Guzzi, in via allo Zucco 6, il nuovo gattile comunale di Lecco. I lavori, iniziati a marzo dello scorso anno e terminati a marzo 2025 sono stati realizzati dalla società cooperativa Itinera di Cesano Maderno (direzione lavori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: felini - tutelati

Felini più tutelati: a Lecco apre il nuovo gattile comunale

Cerca Video su questo argomento: Felini Pi249 Tutelati Lecco