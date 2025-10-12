«Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative». Con queste parole, Fedez ha annunciato il suo ritiro dai social. Nessun proclama polemico né fuga plateale, ma un congedo sobrio e, per molti versi, rivelatore. Dopo anni trascorsi a esporre la propria quotidianità e quella della sua famiglia, il rapper sceglie di tornare al linguaggio che lo ha reso celebre: quello delle canzoni. È un gesto che va oltre la sfera personale: è un sintomo di un cambiamento più profondo. Fedez dice basta ai social. L’uomo che per un decennio ha fatto della condivisione un’arte – o forse un’ossessione – oggi decide di sottrarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fedez spegne i social: il gesto estremo che racconta una generazione stanca dell’iperconnessione. E non è il solo