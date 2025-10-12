Fedez spegne i social | il gesto estremo che racconta una generazione stanca dell’iperconnessione E non è il solo
«Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative». Con queste parole, Fedez ha annunciato il suo ritiro dai social. Nessun proclama polemico né fuga plateale, ma un congedo sobrio e, per molti versi, rivelatore. Dopo anni trascorsi a esporre la propria quotidianità e quella della sua famiglia, il rapper sceglie di tornare al linguaggio che lo ha reso celebre: quello delle canzoni. È un gesto che va oltre la sfera personale: è un sintomo di un cambiamento più profondo. Fedez dice basta ai social. L’uomo che per un decennio ha fatto della condivisione un’arte – o forse un’ossessione – oggi decide di sottrarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: fedez - spegne
Fedez “dissa” Sinner: «Ha l’accento di Hitler» Bufera social sull’ex Ferragnez che pubblica il testo di una nuova canzone, in molti giudicano di cattivo gusto l’accostamento nelle rime - facebook.com Vai su Facebook
Fedez, l’addio ai social network: “Ho deciso di parlare tramite la musica” - Fedez lascia i social e sceglie il silenzio: parlerà solo con la musica. Segnala dilei.it
Fedez chiude i social: “Voglio parlare solo con la musica”/ Lo sfogo durissimo del rapper - Ancora una volta Fedez regala un colpo di scena, il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni ha annunciato quello che sembra a tutti gli effetti un addio ai social. Da ilsussidiario.net