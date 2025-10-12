Federico Miceli trionfa ai Campionati Europei di Aerostati di Castiglion Fiorentino
Si sono conclusi a Castiglion Fiorentino i Campionati Europei di Aerostati, che hanno visto la vittoria dell’italiano Federico Miceli. Al termine delle varie prove, Miceli ha conquistato il primo posto nella classifica generale, seguito dal francese Paul Cuenot al secondo posto e dall’altro italiano Edoardo Barbieri, terzo classificato. La graduatoria finale, pubblicata sul sito ufficiale dell’evento, riflette la somma dei punteggi ottenuti nelle diverse gare. Le singole prove hanno offerto risultati variabili: in una di esse, ad esempio, Edoardo Barbieri era riuscito a conquistare il primo posto. 🔗 Leggi su Lortica.it
