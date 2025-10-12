Federico Bernardeschi | vado vinco e torno Rivivi l' evento completo

Gazzetta.it | 12 ott 2025

Il video completo dell'evento del Festival dello Sport di Trento 2025 col calciatore del Bologna Federico Bernardeschi, intervistato da Fabiana Della Valle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

