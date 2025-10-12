Federico Aldrovandi 20 anni dopo una lettera riapre la polemica Quel ragazzo era un disadattato
La missiva inviata da alcuni anonimi abitanti delle vie dove è morto il ragazzo di Ferrara nel 2005. Il padre della vittima: "Dai ancora fastidio".
Federico Aldrovandi, la rabbia del padre: «Chi l’ha ucciso ora ha ancora la divisa. Pensavo gli avrebbero dato l’ergastolo»
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La giustizia, il rumore, la piazza. Il ricordo rivive in Sala estense
'Federico Aldrovandi. Vent'anni dopo', il ricordo dell'Associazione Stampa Ferrara
Michele Dalai autore del libro «Aldro. Storia di un orrore perbene» ha pubblicato sui social una lettera ricevuta da chi vive nella zona dove Federico Aldrovandi venne ucciso da quattro poliziotti: «E i genitori non pensano di aver sbagliato qualcosa?». Il padre
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo una lettera riapre la polemica. "Quel ragazzo era un disadattato" - La missiva inviata da alcuni anonimi abitanti delle vie dove è morto il ragazzo di Ferrara nel 2005.
Aldrovandi 20 anni dopo, il padre: "Un Federico di oggi non avrebbe neanche quel minimo di giustizia" - L'anniversario della morte del figlio, ucciso a soli 18 anni da 4 poliziotti "senza una ragione" è l'occasione per ricordarlo.