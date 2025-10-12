Federica Pellegrini e Matteo Giunta | l’amore è in corsia due Rivivi l' evento integrale
Dal Teatro Sociale del Festival dello Sport con Federica Pellegrini, leggenda del nuoto e Matteo Giunta, suo allenatore e compagno di vita. Conduce Aldo Cazzullo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Federica Pellegrini e la frase che le ripete il marito: “Ma poi i giovani pensano: che palle questa”
"Penso di tornare alle gare...". La rivelazione di Federica Pellegrini
“Cosa fa? Che p***e”. Federica Pellegrini, primo mondiale fuori gara: cosa ha rivelato
Federica Pellegrini severissima come allenatrice in piscina: "Non si respira...". Il discorso è virale
Federica Pellegrini in versione allenatrice severa sui social: «Non si respira». E il video diventa virale - La campionessa olimpica guida i giovani nuotatori di Fede Academy con determinazione: «arrivate al muro come fosse una gara»
Fuori vasca, al Festival dello Sport di Trento - Federica Pellegrini e Matteo Giunta, destini incrociati grazie allo sport e alla straordinaria carriera della «Divina»