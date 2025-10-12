Federica Pellegrini e Matteo Giunta | l’amore è in corsia due Rivivi l' evento integrale

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Teatro Sociale del Festival dello Sport con Federica Pellegrini, leggenda del nuoto e Matteo Giunta, suo allenatore e compagno di vita. Conduce Aldo Cazzullo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

federica pellegrini e matteo giunta l8217amore 232 in corsia due rivivi l evento integrale

© Gazzetta.it - Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’amore è in corsia due. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: federica - pellegrini

Federica Pellegrini e la frase che le ripete il marito: “Ma poi i giovani pensano: che palle questa”

"Penso di tornare alle gare...". La rivelazione di Federica Pellegrini

“Cosa fa? Che p***e”. Federica Pellegrini, primo mondiale fuori gara: cosa ha rivelato

federica pellegrini matteo giuntaFederica Pellegrini in versione allenatrice severa sui social: «Non si respira». E il video diventa virale - La campionessa olimpica guida i giovani nuotatori di Fede Academy con determinazione: «arrivate al muro come fosse una gara» ... Segnala vanityfair.it

federica pellegrini matteo giuntaFuori vasca, al Festival dello Sport di Trento - Federica Pellegrini e Matteo Giunta, destini incrociati grazie allo sport e alla straordinaria carriera della «Divina» ... Si legge su ladigetto.it

Cerca Video su questo argomento: Federica Pellegrini Matteo Giunta