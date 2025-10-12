FDS Gavelli | Con il nostro metodo sportivo educativo organizziamo 1000 eventi all’anno
“Nel nostro rapporto ventennale con lo sport abbiamo coinvolto 20 milioni di bambini nel mondo grazie al progetto Kinder Joy Moving”, ha raccontato Fabrizio Gabelli, Ad e Presidente Ferrero Commerciale Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Innoviamo per garantire crescita e presidiare nuovi segmenti", spiega l'a.d. Gavelli. Italia terzo mercato globale, l'azienda è prima per crescita nel largo consumo - facebook.com Vai su Facebook