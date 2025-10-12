FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Matías Soulé 83 OVR – Il Trequartista Argentino GRATIS!
È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il promettente trequartista argentino Matías Soulé Nuove Valutazioni 83 OVR! Soulé è un’ottima carta per chi cerca un giocatore tecnico e veloce per il centro-campo o la fascia. Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per aggiungere questo giocatore al tuo club e guadagnare 3000 XP! Il Premio: Matías Soulé Nuove Valutazioni (83 OVR). Soulé è un centrocampista offensivo (CAM) versatile, capace di giocare anche come RM e CM. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: DRI 86 e PAS 84: Ottimo controllo palla e capacità di creare il gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
