FC 26 Evoluzione Scintilla di Centrocampo | Trasforma il Tuo Mediano in un Maestro del Passaggio!

È stata rilasciata un’evoluzione incredibilmente potente e completa: “Scintilla di Centrocampo”! Questa EVO è perfetta per potenziare i tuoi centrocampisti (COC, CDC, CC) fino a 84 OVR, con un boost massiccio alle statistiche di Passaggio, Dribbling e l’aggiunta di PlayStyle che definiscono il ruolo. Questa Evoluzione è un investimento da 10.000 Crediti o 200 FC Points, ma il potenziale guadagno è enorme. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 10.000 Crediti o 200 FC Points.. Disponibilità: Circa 22 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 80. Posizione: COC, CDC o CC. N° stili di gioco max: 4. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

