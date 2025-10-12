Fast Fashion Sotto Attacco | Urso Convocca Tavolo Urgente per Tutelare il Made in Italy

Fast Fashion: Il Ministro Urso Convocca Tavolo Urgente per la Moda Italiana, Tra Tutela e Reputazione. Il fenomeno del fast fashion è sotto la lente d’ingrandimento del Governo italiano. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo urgente sulla moda, un settore cruciale per l’economia e l’immagine del Paese. L’obiettivo è chiaro: contrastare pratiche come il caporalato e tutelare la reputazione del Made in Italy, messa a rischio da logiche produttive insostenibili. Misure Contro il Caporalato e per la Reputazione del Made in Italy. La stretta contro il fast fashion arriva in un momento in cui la sensibilità verso la sostenibilità e l’etica del lavoro è sempre più alta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

