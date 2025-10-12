Fast Fashion Sotto Attacco | Urso Convocca Tavolo Urgente per Tutelare il Made in Italy
Fast Fashion: Il Ministro Urso Convocca Tavolo Urgente per la Moda Italiana, Tra Tutela e Reputazione. Il fenomeno del fast fashion è sotto la lente d’ingrandimento del Governo italiano. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo urgente sulla moda, un settore cruciale per l’economia e l’immagine del Paese. L’obiettivo è chiaro: contrastare pratiche come il caporalato e tutelare la reputazione del Made in Italy, messa a rischio da logiche produttive insostenibili. Misure Contro il Caporalato e per la Reputazione del Made in Italy. La stretta contro il fast fashion arriva in un momento in cui la sensibilità verso la sostenibilità e l’etica del lavoro è sempre più alta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: fast - fashion
Fast fashion: come il modello di business sta cambiando il panorama della moda
Multa a Shein, l'Antitrust obbliga il colosso del fast fashion pagare 1 milione di euro per pubblicità green ingannevole
L’Africa discarica del fast fashion Ue
Greenwashing e fast fashion: Shein sotto la lente dell'Antitrust - facebook.com Vai su Facebook
=Federmoda è preoccupata dall'invasione del fast fashion - X Vai su X
Fast fashion, tassa sugli acquisti online e stop alla pubblicità ingannevole. «Industria italiana sotto attacco» - Il modello “ultra fast fashion”, con centinaia di migliaia di abiti di bassa qualità venduti ogni giorno nel nostro Paese a pochi euro da piattaforme web come le cinesi Temu ... ilmessaggero.it scrive
Sburlati (Confindustria) “Moda italiana sotto attacco. Dal forum di Venezia azioni concrete” - Il sistema moda si riunirà due giorni in Laguna per studiare nuove misure a sostegno della filiera che nel primo semestre ha registrato un calo dell'export (- Da it.fashionnetwork.com