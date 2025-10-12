Fantacampionato Fiorentina | i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata

Da Mandragora a Kean: i 5 giocatori della Viola che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, Fiorentina: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata

In questa notizia si parla di: fantacampionato - fiorentina

NICO PAZ, RIMPIANTO FIORENTINA? Nell'estate del 2024, il fantasista spagnolo venne proposto alla Fiorentina che però rifiutò e decise di puntare su Andrea Colpani, reduce da un'ottima stagione con il Monza. #fantamaster #nicopaz #colpani - facebook.com Vai su Facebook

BREAKING – #Fiorentina, condizioni da valutare per #Dodo e #Fazzini: cambio contro la Roma - X Vai su X

Fantacampionato, Fiorentina: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Mandragora a Kean: i 5 giocatori della Viola che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... msn.com scrive

Da Nzola a Marin: i 5 giocatori nerazzurri che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione - Da Nzola a Marin: i 5 giocatori nerazzurri che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Scrive msn.com