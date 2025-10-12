Faneto accusato di violenze la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi | Ricordati che morirai

La ragazza racconta sui social gli abusi, fisici e verbali, che avrebbe subito dal rapper: “Non voglio più tacere”. L’etichetta discografica prende le distanze, Faneto al momento non ha fornito spiegazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

