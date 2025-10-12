Faneto accusato di violenze dalla ex | foto dei lividi e messaggi social Le reazioni e cosa sappiamo finora

È diventato un caso nazionale quello che coinvolge Faneto, rapper emergente della scena urban italiana. La sua ex compagna, Alessandra, ha pubblicato sui social un racconto dettagliato di presunte violenze fisiche e psicologiche, accompagnandolo con foto di lividi, video e screenshot di messaggi. Il materiale, rilanciato da creator e pagine tematiche, ha alimentato in poche ore un’ondata di attenzione e solidarietà. L’artista, al momento, non ha diffuso dichiarazioni pubbliche. Indice. Faneto, le accuse della ex sulle violenze: “Non voglio più tacere”. L’incidente e la morte del cane. Denunce e reazioni: il ruolo dei social. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Faneto accusato di violenze dalla ex: foto dei lividi e messaggi social. Le reazioni e cosa sappiamo finora

