Famiglie schiacciate dai debiti un peso da 200mila euro sulle famiglie bergamasche Nei primi 9 mesi dell’anno già aperte 103 procedure

Bergamo, 12 ottobre 2025 – Un fenomeno che preoccupa, situazioni che rischiano di portare a una forma di emarginazione sociale, prima ancora che al dissesto dell’economia domestica. I casi di sovraindebitamento delle famiglie bergamasche (un’emergenza improvvisa, una spesa straordinaria, una condizione familiare che cambia) stanno crescendo: in meno di due anni ammontano a 72 milioni di euro i debiti dichiarati dai soggetti sovraindebitati che si sono rivolti all’Ordine dei commercialisti di Bergamo. A fronte delle 116 procedure aperte nel 2024 per 44 milioni di euro, sono già 103 quelle avviate nei primi nove mesi del 2025 per 28 milioni di euro, con un incremento, in prospettiva, di circa il 16%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

