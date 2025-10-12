Famiglia distrutta nell' incendio | il liquido infiammibile sul corpo di Carlo la depressione e la pausa dal lavoro Cosa sappiamo

Tre morti, madre padre e figlio, cinquanta evacuati e un'ombra terribile che si allunga su quello che sulle prime sembrava una tragica fatalità e che invece con il passare delle ore e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Famiglia distrutta nell'incendio: il liquido infiammibile sul corpo di Carlo, la depressione e la pausa dal lavoro. Cosa sappiamo

+++ FAMIGLIA DISTRUTTA +++ Tragico incendio in un condominio a Cornaredo, in provincia di Milano, morti madre padre e figlio. Hanno perso la vita Benito Laria, di 88 anni, originario del Novarese, la moglie Carmela Greco, di 82, nata in provincia di Sira - facebook.com Vai su Facebook

Una famiglia distrutta nel rogo della loro casa, nella notte, nel #Milanese: muoiono padre, madre e figlio. “C’era fumo ovunque, siamo rimasti senz’aria”, il racconto al Tg1 di un vigile del fuoco rimasto intossicato. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X

Famiglia distrutta nell'incendio, le fiamme partite dal letto di Carlo. Papà Benito: «Mio figlio sta bruciando». Trovate tracce di accelerante - Sono morti così Benito Laria, Carmela Greco e Carlo Laria, avvolti dalle fiamme nel loro appartamento a Cornaredo (Milano), che ... Come scrive leggo.it

Incendio nel milanese: tre morti in un palazzo a Cornaredo. Evacuati cinquanta residenti - Incendio nel milanese, stabile evacuato a Cornaredo: tra le fiamme muoiono madre, padre e figlio. Secondo mam-e.it