Fai queste tre cose prima di accendere di nuovo i termosifoni altrimenti paghi il doppio

Cultweb.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi della stagione fredda, milioni di italiani si preparano ad accendere nuovamente i termosifoni. Quello che molti ignorano è che questa operazione apparentemente semplice richiede alcune operazioni preliminari fondamentali: trascurarle può significare non solo un riscaldamento inefficiente, ma anche un aumento significativo dei costi in bolletta e potenziali danni all’impianto. La manutenzione pre-stagionale dei caloriferi non è un lusso, ma una necessità che garantisce efficienza energetica, qualità dell’aria domestica e risparmio economico. Bastano poche operazioni mirate, eseguibili autonomamente nella maggior parte dei casi, per preparare correttamente la casa all’inverno 2025-2026 e ottimizzare il consumo di gas naturale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

