“Ghali, undici anni fa, quando parlavo di Palestina, dov’eri? ”, ha detto Fedez, riferendosi al collega rapper, durante una puntata di Pulp Podcast intitolata “Spot al genocidio”. Ma da dove è nata l’osservazione di Fedez? Per capirlo, occorre fare un breve passo indietro. Poco più di una settimana fa Ghali, con un post su Instagram, se l’era presa con moltissimi rapper italiani, accusandoli di non aver preso posizione sul conflitto mediorientale. “Il rap è morto, è tutto un gran teatro”, aveva scritto il cantante nella breve descrizione contestualizzata, poi, nel carosello di pensieri da lui condivisi sulla piattaforma social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fai la morale agli altri ma hai collaborato con brand che sostengono Israele. Dov’eri quando 11 anni fa parlavo di Palestina?”: Fedez risponde a Ghali sul silenzio dei rapper su Gaza

