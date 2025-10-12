Fai d’autunno La prima giornata è subito un successo | oltre 1.500 presenze

Ottimo avvio per la prima delle Giornate Fai d’Autunno ad Ascoli, che ha registrato oltre 1.500 presenze complessive. Un dato particolarmente significativo è che il 70% dei visitatori proveniva da fuori città e provincia, a conferma dell’attrattività del territorio Piceno. Grande interesse ad Ascoli per l’Antica Cartiera Papale, il luogo più visitato, tra i tre beni segnalati dal Fai a livello nazionale, dove si è registrato un flusso costante di presenze. Molto apprezzate anche le visite ai Saloni del Circolo Cittadino dove il racconto della storia e della vita del palazzo e dei suoi soci ha suscitato grande coinvolgimento da parte dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

