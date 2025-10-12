Il mondo e le canzoni del Boss, raccontati e cantati proprio nei giorni in cui si appresta a uscire nei cinema l’atteso film biografico su Springsteen. Un incontro-concerto insieme a un artista tra i più apprezzati del panorama indipendente italiano, un cantautore e scrittore che Springsteen lo conosce a fondo e che sa indossare con classe panni diversi, muovendosi tra il rock e un piglio autorale marcato. La biblioteca civica di Verano farà da scenario questa settimana per l’evento dal titolo “ Fabrizio Coppola canta e racconta Bruce Springsteen “, una immersione nei brani e nell’ispirazione dell’artista americano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Coppola racconta. Springsteen