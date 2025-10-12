Fabio Ferrazzo difende la moglie barista da due clienti molesti poi muore stroncato da un malore Gli amici | Lo abbiamo visto cadere

SAN DONÀ - «Mi sento male», e si è accasciato mentre tentava di difendere la moglie da due clienti molesti. È morto in questo modo, venerdì sera, Fabio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fabio Ferrazzo difende la moglie barista da due clienti molesti poi muore stroncato da un malore. Gli amici: «Lo abbiamo visto cadere»

