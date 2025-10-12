EXTRA TIME il Social Football Summit continua a innovare e puntare sulle idee
Quella di Torino è stata la prima tappa dell’Innovation Tour, che si concluderà all’Università degli Studi della Campania il 29 ottobre. Il lancio della call è stato preceduto da un dibattito sul tema dell’ innovazione nell’industria del calcio, con l’introduzione dell’Avvocato Domenico Filosa, referente del Dipartimento di Diritto dello sport, e gli interventi di Gianfilippo Valentini (Founder Social Football Summit e CEO Go Project e Social Media Soccer), Marco Riva (Head of Incubations & Acceleration Programs Fondazione Giacomo Brodolini) e Marco Di Cillo (Head of Digital Advisory&Solution Portfolio Almaviva). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
