Ex sindaco di Cologno Monzese e capogruppo di Fratelli d'Italia indagati per corruzione | Scambio di favori

Secondo la Procura di Monza l'ex sindaco Angelo Rocchi sarebbe stato al vertice di una associazione a delinquere per la gestione di favori e appalti in cambio di consenso elettorale: chiesto l'arresto. L'indagine è partita nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

