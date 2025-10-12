Ex pescheria lavori di riqualificazione al capolinea | a breve la riapertura

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’ex Pescheria in via Arniense a Chieti. Un luogo iconico del centro stoico rimasto inaccessibile da anni. Ma presto l’ex pescheria sarà restituita alla città completamente rinnovata, come afferma l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli.Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

