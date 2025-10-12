Ex Milan Gattuso | L’abbiamo gestita bene Kean? Speriamo non sia grave
Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato degli Azzurri.
Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Ex Milan, Donnarumma e il futuro in bilico: il City in attesa, Gattuso lo rassicura
Milan, Gattuso su Ricci: "Mi dispiace per lui, spero si faccia valere" - Dal ritiro di Coverciano arrivano le dichiarazione del CT azzurro che ha così commentato le scelte di Allegri.
Milan Como in Australia, si è esposto anche Gennaro Gattuso: le parole dell'allenatore della Nazionale