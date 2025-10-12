Ex Milan Borriello | Scudetto? Siamo solo all’inizio Inter favorita ma il Milan…

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex attaccante del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan borriello scudetto siamo solo all8217inizio inter favorita ma il milan8230

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Borriello: “Scudetto? Siamo solo all’inizio. Inter favorita, ma il Milan…”

In questa notizia si parla di: milan - borriello

Corsa scudetto, Borriello sull’Inter: «Ha la squadra più forte. Il Napoli ed il Milan…»

ex milan borriello scudettoEx Milan, Borriello: “Scudetto? Siamo solo all’inizio. Inter favorita, ma il Milan…” - L'ex attaccante del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Lo riporta msn.com

ex milan borriello scudettoLotta Scudetto, Borriello: "Inter rimane la più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato.." - Attaccante di grande curriculum in Serie A e non solo, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Borriello, ex attaccante tra le tante anche del Milan. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Borriello Scudetto