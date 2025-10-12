Evento speciale nella chiesa di Santa Caterina

per l’ultima Giornata Fai d’autunno. Oggi alle 19 il gruppo teatrale Fuoricentro porterà in scena ‘ La stanza chiusa ’ liberamente tratto da ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett. Lo spettacolo – curato da Laura Rossi e Federico Della Croce con la supervisione artistica di Angelo Biondi – esplora la condizione di cattività, fisica e mentale, in un immaginario assurdo, dove l’essere umano si adatta, si ribella e si arrende all’impossibilità di essere completamente libero. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul posto. Prima della performance, durante l’intera giornata, è possibile anche visitare la chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

