Evento speciale nella chiesa di Santa Caterina
per l’ultima Giornata Fai d’autunno. Oggi alle 19 il gruppo teatrale Fuoricentro porterà in scena ‘ La stanza chiusa ’ liberamente tratto da ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett. Lo spettacolo – curato da Laura Rossi e Federico Della Croce con la supervisione artistica di Angelo Biondi – esplora la condizione di cattività, fisica e mentale, in un immaginario assurdo, dove l’essere umano si adatta, si ribella e si arrende all’impossibilità di essere completamente libero. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul posto. Prima della performance, durante l’intera giornata, è possibile anche visitare la chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Cardinale Newman è Dottore della Chiesa: chi era e il suo legame speciale con Viterbo
La Kiruna Kyrka, chiesa luterana inaugurata nel 1912 si sta muovendo su un convoglio speciale, la cità dovrà infatti fare spazio a una miniera di ferro.
Domenica visita speciale alla chiesa di Santa Venera fresca di restauro Nascosta tra i bastioni dove si ergeva Porta Termini, nel cuore antico di Palermo, si svela per un giorno un gioiello di storia e fede. L'antica chiesa di Santa Venera, dopo un attento resta
Appuntamento speciale nella cappella del Rosario nella chiesa di #SantaCorona, mons. Francesco Gasparini parla de "La festa del #Rosario ricorda la #battagliadiLepanto", avvenuta il 7 ottobre 1571. #MuseoDiocesanoVicenza #Vicenza
Concerto Jazz nella Chiesa di Santa Chiara a Manfredonia l'11 ottobtre La musica entra nel programma del 53° Convegno Nazionale AIAP con un evento