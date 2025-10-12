Eventi a Napoli il Festival della Letteratura sportiva
Nell’ambito del Campus Salute, che si svolgerà nuovamente nel popolare quartiere di Scampia, si terrà il Festival della Letteratura Sportiva, giunto alla sua quarta edizione e diventato un imperdibile appuntamento per tutti coloro che amano scrivere e leggere di sport. La kermesse letteraria si inaugurerà il 15 Ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, con la presentazione del libro “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto suWathsApp” di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo. Il libro, edito da Homo Scrivens, con l’editing di Aldo Putignano, racconta la stagione sportiva che ha portato alla vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli vissuto attraverso un “gruppo” su WhatsApp, per l’appunto denominato “Azzurro per sempre”, nato su iniziativa dell’avvocato Mandato e via via cresciuto nel tempo, che ora vede tra i partecipanti scrittori, attori, musicisti, imprenditori, docenti universitari, giornalisti, liberi professionisti, ex calciatori e dirigenti sportivi accumunati dalla passione per il Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: napoli - festival
Napoli, al via festival Al Faro in collegamento con Ellis Island
Il sindaco Manfredi al Giffoni Film Festival per la presentazione dello short movie nato in collaborazione con il Comune di Napoli
Al Molo San Vincenzo dal 28 luglio al 2 agosto 2025, il Faro di Napoli vivrà una settimana di concerti, musica e teatro per "Al faro Festival".
Napoli World Festival / Direzione artistica Enzo Avitabile. I concerti si terranno tra L’Auditorium Novecento e L’Auditorium Bagnoli cliccare questo link per le informazioni https:www.musiconnect-italy.com/programma-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Sport, a Napoli il Festival della Letteratura sportiva - (askanews) – Nell’ambito del Campus Salute, che si svolgerà nuovamente nel popolare quartiere di Scampia, si terrà il Festival della Letteratura Sportiva, giunto alla sua quarta edizione ... Da askanews.it
Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare sabato 27 e domenica 28 settembre - I concerti gratuiti del festival Spinacorona, le Giornate Europee del Patrimonio, Back in Sud all'Arena Flegrea, la rassegna Soundtrack Napoli: il ’900 in musica, il Tour del Giallo – Città di Napoli ... Lo riporta napolitoday.it