Eventi a Napoli il Festival della Letteratura sportiva

Nell’ambito del Campus Salute, che si svolgerà nuovamente nel popolare quartiere di Scampia, si terrà il Festival della Letteratura Sportiva, giunto alla sua quarta edizione e diventato un imperdibile appuntamento per tutti coloro che amano scrivere e leggere di sport. La kermesse letteraria si inaugurerà il 15 Ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, con la presentazione del libro “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto suWathsApp” di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo. Il libro, edito da Homo Scrivens, con l’editing di Aldo Putignano, racconta la stagione sportiva che ha portato alla vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli vissuto attraverso un “gruppo” su WhatsApp, per l’appunto denominato “Azzurro per sempre”, nato su iniziativa dell’avvocato Mandato e via via cresciuto nel tempo, che ora vede tra i partecipanti scrittori, attori, musicisti, imprenditori, docenti universitari, giornalisti, liberi professionisti, ex calciatori e dirigenti sportivi accumunati dalla passione per il Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it