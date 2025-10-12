Evenepoel l' uomo con la pistola nell' epoca di Pogacar con il fucile
Remco è un campione di livello assoluto con un solo problema: è capitato a competere nell'era di un fenomeno. E allora, come disse Ramon a Joe in "Per un pugno di dollari". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Evenepoel: 'Di questo Lombardia ricorderò le due moto sull'ultima salita. Lavorerò per raggiungere Pogacar'
Il Lombardia 2025 anche Mattia Cattaneo e Gianmarco Garofoli a fianco di Remco Evenepoel nellultima Monumento della stagione:
Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola nella schiena: l’agguato di fronte alla farmacia dove lavorava - Un uomo di 39 anni, Stefano Gaglio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 9 di lunedì mattina a Palermo, all’esterno della farmacia Sacro Cuore in piazza Principe di Camporeale, nel rione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Omicidio a Palermo, uomo freddato a colpi di pistola in farmacia - Un uomo è stato ucciso questa mattina a Palermo, intorno alle 9 nella centralissima piazza Principe di Camporeale. Secondo ilgiornale.it