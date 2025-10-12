Evenepoel l' uomo con la pistola nell' epoca di Pogacar con il fucile

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Remco è un campione di livello assoluto con un solo problema: è capitato a competere nell'era di un fenomeno. E allora, come disse Ramon a Joe in "Per un pugno di dollari". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

evenepoel l uomo con la pistola nell epoca di pogacar con il fucile

© Gazzetta.it - Evenepoel, l'uomo con la pistola nell'epoca di Pogacar con il fucile

In questa notizia si parla di: evenepoel - uomo

Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola nella schiena: l’agguato di fronte alla farmacia dove lavorava - Un uomo di 39 anni, Stefano Gaglio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 9 di lunedì mattina a Palermo, all’esterno della farmacia Sacro Cuore in piazza Principe di Camporeale, nel rione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Omicidio a Palermo, uomo freddato a colpi di pistola in farmacia - Un uomo è stato ucciso questa mattina a Palermo, intorno alle 9 nella centralissima piazza Principe di Camporeale. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Evenepoel Uomo Pistola Nell