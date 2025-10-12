Evelina Sgarbi chiede tutela per il padre | equilibrio tra cura e autonomia

Nel salotto televisivo di Domenica In, domenica 12 ottobre 2025, Evelina Sgarbi ha rimesso al centro la sua scelta più discussa: chiedere un amministratore di sostegno per il padre Vittorio. Ha parlato con voce ferma, spostando il fuoco sul tema che le sta più a cuore: la salute e la lucidità decisionale del genitore.

Evelina Sgarbi chiede tutela per il padre: equilibrio tra cura e autonomia

