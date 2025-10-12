Evelina Sgarbi chi è il fidanzato Leopoldo Morettino | Per anni mi sono rifugiata in relazioni tossiche

Evelina Sgarbi è la figlia di Vittorio Sgarbi, nel corso della sua vita ha avuto tre figli: Carlo, Evelina e Alba, anche se con il primo non c’è più rapporto (l’uomo ha scelto di non ereditare il cognome del padre). La ragazza è cresciuta tra Biella e Milano, e per via della sua passione nei confronti del fashion ha studiato moda e design presso il famoso Istituto Marangoni. Nonostante ciò, ha deciso di non completare gli studi. Alba, la sorella, è invece nata da una relazione fugace con una donna di Torino, anche lei attentissima alla sua privacy e a non apparire sotto i riflettori. Evelina Sgarbi è forse quella che più somiglia al papà: una delle due passioni più grandi è quella per i monumenti, per i quadri e per l’arte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

