Evelina Sgarbi chi è il fidanzato Leopoldo Morettino | Per anni mi sono rifugiata in relazioni tossiche
Evelina Sgarbi è la figlia di Vittorio Sgarbi, nel corso della sua vita ha avuto tre figli: Carlo, Evelina e Alba, anche se con il primo non c’è più rapporto (l’uomo ha scelto di non ereditare il cognome del padre). La ragazza è cresciuta tra Biella e Milano, e per via della sua passione nei confronti del fashion ha studiato moda e design presso il famoso Istituto Marangoni. Nonostante ciò, ha deciso di non completare gli studi. Alba, la sorella, è invece nata da una relazione fugace con una donna di Torino, anche lei attentissima alla sua privacy e a non apparire sotto i riflettori. Evelina Sgarbi è forse quella che più somiglia al papà: una delle due passioni più grandi è quella per i monumenti, per i quadri e per l’arte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sgarbi, la figlia Evelina chiede amministratore di sostegno: ‘Non è in grado di gestirsi’, il critico: ‘Falso’
“Come sta davvero”. Vittorio Sgarbi, l’annuncio choc della figlia Evelina sulla sua salute
Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: «È esosa, la mantengo io e vuole di più»
Domani Evelina Sgarbi a Domenica In per raccontare la sua verità sul rapporto con papà Vittorio - facebook.com Vai su Facebook
Domenica In, gli ospiti di domenica 12 ottobre: Evelina Sgarbi e la verità sul rapporto con il... - X Vai su X
Chi è Evelina Sgarbi: due no al Grande Fratello, il carattere schivo, l'amore per gli animali e i prodotti «cruelty free» - Di una bellezza raffinata, basta sfogliare i profili social, Evelina Sgarbi è nata da una relazione del critico d'arte con una torinese. Secondo roma.corriere.it
Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale: «È esosa, la mantengo io e vuole di più». Chi è la 25enne nata da una relazione "fugace" - Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. Lo riporta corriereadriatico.it