Eugenia talento aretino su Netflix Tra le star della serie sul bullismo | La mia vita cambiata con un’email
di Gaia Papi AREZZO Un viso dolce, uno sguardo deciso e una maturità sorprendente per i suoi anni. Eugenia Cableri, giovane attrice aretina, è tra le protagoniste di Rivali, la nuova serie per ragazzi uscita il 1° ottobre su Netflix. Eugenia, partiamo dalla serie. Di cosa parla Rivali? "È una serie pensata per ragazzi dagli 8-10 anni in su, ma in realtà parla a tutti. Racconta le dinamiche che si vivono alle medie: le prime rivalità, i gruppi, le esclusioni, ma anche l’importanza dell’amicizia. La classe è divisa tra "insider" e "outsider", e con l’arrivo di una nuova studentessa, Terry, si creano tensioni e nuove alleanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: eugenia - talento
