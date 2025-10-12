Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 ottobre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 12 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 10 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 9 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 8 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 7 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 12 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: estrazione - vincicasa
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 23 luglio 2025
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 luglio 2025
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2025
Estrazione VinciCasa oggi 11 ottobre 2025: numeri, quote e premi - Da questa pagina puoi seguire l'estrazione VinciCasa oggi 11 ottobre 2025 per conoscere numeri vincenti, quote e premi del concorso ... Segnala controcampus.it
VinciCasa, l’estrazione di sabato 11 ottobre - Per scaricare o installare l’app di gioco basta cliccare nella card del rivenditore e seguire tutte le istruzioni condivise ... Riporta repubblica.it