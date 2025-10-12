Estrazione Million Day di oggi 12 ottobre 2025 | i numeri vincenti di domenica

Estrazione Million Day oggi domenica 12 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 12 ottobre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 12 OTTOBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DELL’11 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 10 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 9 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DELL’8 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 7 OTTOBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 12 ottobre 2025: i numeri vincenti di domenica

In questa notizia si parla di: estrazione - million

Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 22 luglio

Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 23 luglio

Estrazione Million Day di oggi, 20 luglio 2025: i numeri vincenti di domenica

++ MILLION DAY, C’È UN NUOVO MILIONARIO A COLOGNA VENETA ++ https://www.veronaoggi.it/cologna-veneta/lotto-nuovo-milionario-cologna-veneta-milione-euro-vincita-estrazione-26-settembre-2025/ #verona #veronaoggi Vai su Facebook

Cinque numeri per un milione: #million day e #million day Extra, i vincenti delle due estraz... - X Vai su X

Million Day, l’estrazione delle 20:30 di sabato 11 ottobre - Per partecipare al Million Day è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e attendere le estrazioni delle combinazioni ... Segnala repubblica.it

Million Day, numeri vincenti di oggi 11 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30 - Il Million Day torna questa sera, alle ore 20:30, con l'estrazione dei numeri vincenti e le due cinquine fortunate: tutti i dettagli ... Secondo ilsussidiario.net