Estoril incorona Stefano Manzi è campione del mondo della Supersport | Il frutto di una vita di lavoro
Stefano Manzi ha conquistato il titolo mondiale nel campionato Supersport a due gare dal termine di una stagione dominata con 10 vittorie e 18 podi. Per il riminese classe 1999, il titolo rappresenta una pietra miliare nella sua carriera, dopo i due secondi posti ottenuti nel 2023 e nel 2024. “È. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
SBK - TOPRAK VINCE GARA 1 ALL'ESTORIL, BULEGA 2° Come da pronostico, è stato Toprak Razgatlioglu a conquistare il successo nella prima manche del weekend della SBK all'Estoril! Il turco di casa BMW ha trionfato davanti a Nicolò Bulega, unico in gr
SSP | Round Estoril 2025: Stefano Manzi vince Gara 2 ed è campione del mondo - Sono giunti giù dal podio Roberto García ed Alberto Surra su altre due Yamaha R9, davanti a Tom Booth- Riporta p300.it