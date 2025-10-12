Estoril incorona Stefano Manzi è campione del mondo della Supersport | Il frutto di una vita di lavoro

Stefano Manzi ha conquistato il titolo mondiale nel campionato Supersport a due gare dal termine di una stagione dominata con 10 vittorie e 18 podi. Per il riminese classe 1999, il titolo rappresenta una pietra miliare nella sua carriera, dopo i due secondi posti ottenuti nel 2023 e nel 2024. “È. 🔗 Leggi su Riminitoday.it