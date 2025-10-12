Estonia-Moldavia sesta giornata Gruppo I qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Si affrontano due squadre ormai prive di ambizioni di classifica, occupando il penultimo ed ultimo posto. Estonia-Moldavia si giocherà martedì 14 ottobre 2025 alle ore 16 presso la La Coq Arena di Tallin. ESTONIA-MOLDAVIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno raccolto tre punti in sei partite, frutto della vittoria in trasferta proprio contro la Moldavia. Con due giornate da disputare, l’obiettivo degli estoni è ripetere il successo dell’andata per evitare l’ultimo posto nel Girone. Per I moldavi, ancora fermi a zero punti, questa trasferta rappresenta l’occasione per muovere finalmente la classifica e offrire una prova di orgoglio dopo un percorso deludente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: estonia - moldavia
