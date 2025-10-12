Estonia-Italia vince gli ascolti tv Niente Affari Tuoi La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share

(Adnkronos) – La partita Estonia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha dominata la prima serata televisiva di sabato, conquistando su Rai1 6.588.000 spettatori e il 36.5% di share. A seguire, dalle 22.52, è andato in onda 'Ballando con le Stelle', che ha totalizzato 2.090.000 spettatori e il 24.1% di share. Su Canale5 'Tú . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com