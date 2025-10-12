Estonia-Italia vince gli ascolti tv Niente Affari Tuoi La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La partita Estonia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha dominata la prima serata televisiva di sabato, conquistando su Rai1 6.588.000 spettatori e il 36.5% di share. A seguire, dalle 22.52, è andato in onda 'Ballando con le Stelle', che ha totalizzato 2.090.000 spettatori e il 24.1% di share. Su Canale5 'Tú . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia vince ascoltiAscolti tv, Estonia-Italia blinda il successo di Rai1. Ma Tu si que vales tiene botta e poi supera Ballando con le stelle - Su Canale 5 il arietà Tu sì que vales ha totalizzato una media di 3. Da affaritaliani.it

Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 12 ottobre - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Si legge su mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Vince Ascolti