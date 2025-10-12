Estonia Italia pagelle | Esposito si è preso anche la nazionale Bene Dimarco e Barella

Estonia Italia pagelle. L’Italia di Gattuso risponde presente. Il 3-1 sull’Estonia restituisce fiducia e mostra una squadra più solida e concreta anche se la qualificazione al Mondiale passerà quasi sicuramente dallo spareggio. Ecco le pagelle complete degli Azzurri, con voto e analisi per ogni protagonista. Donnarumma – 4,5 Quasi mai chiamato in causa, ma quando serve non è impeccabile. L’errore sull’unica conclusione estone pesa, anche se non compromette il risultato. Deve ritrovare serenità e concentrazione. Di Lorenzo – 6 Ritrova ordine e sicurezza dopo alcune uscite opache. Preciso nelle chiusure e attento in impostazione, senza però spingere troppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it