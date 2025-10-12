Estonia-Italia le pagelle | Kean bravo e sfortunato Donnarumma si addormenta Tonali è ovunque

DONNARUMMA 5. Rischia di addormentarsi e lo fa, perde il pallone con cui Sappinen riapre il match. DI LORENZO 6. Resta bloccato e non corre rischi. BASTONI 6. Attento, nessuna sbavatura. CALAFIORI 6. Incisivo in costruzione, dal suo piede parte il raddoppio, poi cala alla distanza. DIMARCO 6,5. Qualche cambio di campo importante e un paio di tentativi da fuori murati. ORSOLINI 6,5. Altruista e intelligente sul 2-0, dà sempre tutto. Per l’azzurro è una risorsa, Gattuso l’ha capito. TONALI 7. Sulla destra è un uragano, muscoli e fosforo. Cala col passare dei minuti, ma è il vero leader in mezzo. BARELLA 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

