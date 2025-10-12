Inter News 24 Estonia Italia, tutto esaurito per Gattuso! Ecco quanti erano ieri gli italiani sintonizzati sulla sfida contro la Nazionale Baltica: il dato. Oltre 6,5 milioni di telespettatori hanno seguito la partita della Nazionale italiana contro l’ Estonia a Tallin, che ha visto gli azzurri prevalere per 3-1. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito con una media di 6.588.000 spettatori, facendo registrare un eccellente 36,5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Il successo televisivo. ESTONIA-ITALIA – La partita ha coinvolto milioni di italiani, confermando l’alto interesse per il cammino della Nazionale di Gattuso verso i playoff del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Estonia Italia, la squadra di Gattuso fa il pieno in tv: i numeri di sharing della sfida degli Azzurri