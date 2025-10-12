Estonia Italia la squadra di Gattuso fa il pieno in tv | i numeri di sharing della sfida degli Azzurri
Inter News 24 Estonia Italia, tutto esaurito per Gattuso! Ecco quanti erano ieri gli italiani sintonizzati sulla sfida contro la Nazionale Baltica: il dato. Oltre 6,5 milioni di telespettatori hanno seguito la partita della Nazionale italiana contro l’ Estonia a Tallin, che ha visto gli azzurri prevalere per 3-1. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito con una media di 6.588.000 spettatori, facendo registrare un eccellente 36,5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Il successo televisivo. ESTONIA-ITALIA – La partita ha coinvolto milioni di italiani, confermando l’alto interesse per il cammino della Nazionale di Gattuso verso i playoff del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Le qualificazioni ai #mondiali di #calcio. L'#Italia batte l'#Estonia 3 a 1 e guarda già alla prossima partita, martedì contro #Israele. Il ct #Gattuso: "Continuare così". Al #Tg2Raio ore 13,00 #12ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Commento su Estonia-Italia 1-3 - X Vai su X
Estonia-Italia, Gattuso: "Pio si merita tutto, uno così la capoccia non la perde..." - 1 contro l'Estonia: "Nel calcio di oggi non ci sono gare dall'esito scontato, quindi io sono contento, biso ... Secondo sport.sky.it
Gattuso: "Ora battiamo Israele per preparare al meglio i playoff. Pio? La capoccia non la perde..." - Dopo la vittoria in Estonia, il ct azzurro guarda già oltre: "Abbiamo la missione di crescere partita dopo partita in autostima e nei meccanismi di gioco" ... Segnala gazzetta.it