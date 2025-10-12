Estonia Italia Kean Retegui ed Esposito | segni di Rinascimento dell’attacco azzurro? Cosa filtra

Inter News 24 Estonia Italia, cosa succede al reparto avanzato azzurro? La grande e fiorente crescita dellattacco della Nazionale. A Tallin, contro l’ Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell’ Italia, compreso il giovane interista Pio Esposito. Questo potrebbe essere un segnale di un possibile Rinascimento per l’attacco azzurro? Il Giornale lo descrive come un passo importante per la Nazionale. ITALIA – «A Tallin segnano tutti i nostri centravanti, Kean, Retegui e persino il giovane Pio Esposito (primo acuto segnato dopo appena 66 minuti giocati con l’azzurro dei grandi), segno di una sorta di Rinascimento dell’attacco azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

estonia italia kean reteguiMondiali, Estonia-Italia, moviola: Retegui doppio brivido col Var, Cambiaso da rosso, il 5 a Kean - Italia delle qualificazioni Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito sette giocatori, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it

estonia italia kean reteguiEstonia-Italia 1-3, risultato e highlights della partita di qualificazione ai Mondiali 2026: Keam, Retegui e Pio Esposito a segno - 3, i gol decisivi di Kean, Retegui e Pio Esposito per la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Lo riporta fanpage.it

