Estonia Italia Kean Retegui ed Esposito | segni di Rinascimento dell’attacco azzurro? Cosa filtra

Inter News 24 Estonia Italia, cosa succede al reparto avanzato azzurro? La grande e fiorente crescita dell’attacco della Nazionale. A Tallin, contro l’ Estonia, sono andati a segno tutte le prime punte dell’ Italia, compreso il giovane interista Pio Esposito. Questo potrebbe essere un segnale di un possibile Rinascimento per l’attacco azzurro? Il Giornale lo descrive come un passo importante per la Nazionale. ITALIA – «A Tallin segnano tutti i nostri centravanti, Kean, Retegui e persino il giovane Pio Esposito (primo acuto segnato dopo appena 66 minuti giocati con l’azzurro dei grandi), segno di una sorta di Rinascimento dell’attacco azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Estonia Italia, Kean, Retegui ed Esposito: segni di Rinascimento dell’attacco azzurro? Cosa filtra

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Le qualificazioni ai #mondiali di #calcio. L'#Italia batte l'#Estonia 3 a 1 e guarda già alla prossima partita, martedì contro #Israele. Il ct #Gattuso: "Continuare così". Al #Tg2Raio ore 13,00 #12ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Commento su Estonia-Italia 1-3 - X Vai su X

Mondiali, Estonia-Italia, moviola: Retegui doppio brivido col Var, Cambiaso da rosso, il 5 a Kean - Italia delle qualificazioni Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito sette giocatori, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it

Estonia-Italia 1-3, risultato e highlights della partita di qualificazione ai Mondiali 2026: Keam, Retegui e Pio Esposito a segno - 3, i gol decisivi di Kean, Retegui e Pio Esposito per la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Lo riporta fanpage.it