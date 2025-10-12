Estonia allarme per ‘omini verdi’ | provocazione della Russia?
(Adnkronos) – Spuntano gli 'omini verdi' al confine tra Estonia e Russia. E Tallinn teme una provocazione di Mosca. La definizione 'omini verdi' – in inglese Little Green Men – descrive soldati con uniformi anonime, prive di mostrine e segni distintivi per il riconoscimento. Il gruppo di militari, come mostrano le immagini dell'emittente estone ERR, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Mig russi in Estonia, Mosca nega ma l’allarme aumenta. L’Italia prepara la sua difesa anche con cyber esperti
Palazzo Chigi in allarme, Giorgia Meloni manda Crosetto dai piloti in Estonia
Tg3. . L'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e le successive tensioni con la Nato hanno cambiato la vita di chi abita al confine con la Russia, dove cresce l'allarme. Il Tg3 è andato tra i Setos, minoranza etnica in Estonia L'inviato Giammarco Sicuro per l'ed
Scaramucce nei cieli, ma nessuna prova di droni dalla Russia. Allarmi ad alta e bassa quota. Caccia americani intercettano jet russi vicino a Estonia e Alaska. Ma per il blocco degli aeroporti arrestato un inglese: voleva soldi. Di Cosimo Caridi