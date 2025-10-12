Estonia allarme per ‘omini verdi’ | provocazione della Russia?

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Spuntano gli 'omini verdi' al confine tra Estonia e Russia. E Tallinn teme una provocazione di Mosca. La definizione 'omini verdi' – in inglese Little Green Men – descrive soldati con uniformi anonime, prive di mostrine e segni distintivi per il riconoscimento. Il gruppo di militari, come mostrano le immagini dell'emittente estone ERR, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estonia - allarme

Mig russi in Estonia, Mosca nega ma l’allarme aumenta. L’Italia prepara la sua difesa anche con cyber esperti

Palazzo Chigi in allarme, Giorgia Meloni manda Crosetto dai piloti in Estonia

Cerca Video su questo argomento: Estonia Allarme 8216omini Verdi8217