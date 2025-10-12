Essere genitori oggi Conoscere meglio le difficoltà dei giovani
Il mondo degli adolescenti, e le strade, anche rischiose, che si possono parar loro davanti, e come aiutarli ad affrontarle, sarà, anche in questa edizione, al centro degli incontri promossi dal Comitato Genitori del Sestini. Prende il via domani, lunedì 13 ottobre, (alle ore 21) il nuovo ciclo di incontri sulla genitorialità, all’auditorium Sestini, in via Alessandrini, nell’ambito del progetto "Essere genitori oggi". In programma ci sono incontri che affronteranno temi importanti, come le dipendenze, sessualità e consenso, l’aggressività degli adolescenti e le neurodivergenze. Il progetto è a cura del Comitato genitori dell’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini, con il patrocinio del Comune di Agliana e della Provincia di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: essere - genitori
Fino a oggi, quando il secondo genitore di una coppia lesbica provava a fare domanda per ottenere un congedo, il portale Inps si bloccava: non era previsto che i due genitori potessero essere dello stesso sesso
Alex Marangon, la verità dal diario: «Potrebbe essere andato già altre volte nell'Abbazia di Vidor per l'ayahuasca». Il sospetto dei genitori
Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Luca Marinelli e Alissa Jung: “I genitori devono tenere aperto il dialogo con i figli senza imporre le loro idee. Mi sono divertito tanto ad essere protagonista di un videogioco”
Crescere Insieme Essere genitori o educatori non è sempre facile. Ogni giorno ci si trova davanti a nuove sfide, domande e momenti che fanno crescere — noi e i ragazzi. Da qui nasce “Crescere Insieme”, un percorso di incontri pensato per chi vive da vicin - facebook.com Vai su Facebook
Nunzia si trova a portare avanti una gravidanza che non vuole. Maddalena e Luca non riescono ad avere figli, ma sanno di essere genitori. #AMATA è la storia di chi si sente madre nonostante il corpo, e di chi non si sente madre, nonostante il corpo. Dal 16 ot - X Vai su X
Essere genitori oggi. Conoscere meglio le difficoltà dei giovani - Dipendenze, sessualità, aggressività, sono alcuni dei temi che saranno affrontati insieme agli esperti. Secondo lanazione.it
Il disagio di essere genitori oggi - Si critica, con una certa insistenza, la riluttanza dei genitori ad essere fermi con i figli, ritenuta la causa principale dell’attuale grave e pervasivo malessere dei ragazzi. Come scrive huffingtonpost.it