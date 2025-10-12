Il mondo degli adolescenti, e le strade, anche rischiose, che si possono parar loro davanti, e come aiutarli ad affrontarle, sarà, anche in questa edizione, al centro degli incontri promossi dal Comitato Genitori del Sestini. Prende il via domani, lunedì 13 ottobre, (alle ore 21) il nuovo ciclo di incontri sulla genitorialità, all’auditorium Sestini, in via Alessandrini, nell’ambito del progetto "Essere genitori oggi". In programma ci sono incontri che affronteranno temi importanti, come le dipendenze, sessualità e consenso, l’aggressività degli adolescenti e le neurodivergenze. Il progetto è a cura del Comitato genitori dell’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini, con il patrocinio del Comune di Agliana e della Provincia di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Essere genitori oggi. Conoscere meglio le difficoltà dei giovani